Antalya'da Kahreden Ölüm

Antalya'da 15 yaşındaki astım hastası Berkay, odasında ölü olarak bulundu.

Antalya'da 15 yaşındaki astım hastası Berkay, odasında ölü olarak bulundu. Çocuğun cenazesinin alınışında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.



Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 219 sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Kestane satan 3 çocuk babası Adnan Yavuz, dün gece iş bitimi mangalda kalan közle evine geldi. İddialara göre baba Yavuz, mangalı ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören 15 yaşındaki oğlu Berkay Yavuz'un odasına bıraktı. Sabah saatlerinde ise gencin odasına giren aile, astım hastası Berkay Yavuz'un hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri incelemelerinin ardından Berkay'ın cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı



Morga genç Berkay'ın cansız bedenini almak için yakınları akın etti. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan ailenin ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir köşede olayın şokunu atlatamadığı gözlenen baba Adnan Yavuz'u ise yakınları teselli etti.



Oğlunun daha önce de astım rahatsızlığı yüzünden ölüm tehlikesi geçirdiğini belirten Yavuz, oğlunun ısınması için mangalı odasına koyduğunu ve bir aydır bu şekilde ısındığını söyledi. Sabah kalktıklarında oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığını ifade eden Yavuz, oğlunun ölümünün hastalığıyla ilgili olabileceğini kaydetti. Yavuz, oğlunun derslerinde çok başarılı bir öğrenci olduğunu da dile getirdi. - ANTALYA

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