"Acil görüşme yapmam lazım" diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu - Son Dakika
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"Acil görüşme yapmam lazım" diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu

26.08.2022 10:59
"Acil görüşme yapmam lazım" diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu

Antalya'da kahvaltı yapan vatandaşın telefonunu "Acil bir arama yapmam lazım" diyerek alan kadın, konuşarak uzaklaştı ve izini kaybettirdi.

Antalya'da kahvaltı yapan vatandaşın telefonunu "Acil bir arama yapmam lazım" diyerek alan kadın, konuşarak uzaklaştı ve izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kadının aldığı telefonu arayarak kendisine ulaştı. Telefonun kılıfını değiştirdiği görülen kadın, "Görüşürken dalıp uzaklaşmışım" dedi. Kadın, telefon sahibinin şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. isimli vatandaş, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan börekçide otururken yanına gelen bir kadın, acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirterek telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Telefon sahibinin telefonuyla görüşebileceğini söylemesi üzerine telefonu alan kadın, görüşme yapma bahanesiyle yürümeye başladı. Kadının bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından S.Ö., telefonunun çalındığını belirterek emniyeti aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, telefon sahibinin aramasına rağmen ulaşamadığı kadına aynı numaradan telefonla ulaşarak olay yerine getirdi. Adının N.D. olduğu belirlenen kadın, özel bir görüşme yaptığını, bundan dolayı da yürürken dalıp gittiğini söyledi. Kadının telefonun üzerindeki kabını değiştirip kendi telefonunun kabını taktığı dikkatlerden kaçmadı. Telefonunu alan S.Ö.'nün kadından davacı olmaması üzerine polis ekipleri gerekli tutanağı hazırlayarak olay yerinden ayrıldı.

"Telefonu istedi, yürüyüp gitti"

Börek yediği sırada yanına gelen kadının telefondan bir mesaj göndereceğini belirterek telefonunu istediğini belirten S.Ö., "Telefonumu verdim. Mesaj yazdıktan sonra bir de arama yapacağını söyledi. Telefonla konuşarak yürümeye başladı. Birden köşeyi dönüp kayboldu" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Acil görüşme yapmam lazım' diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Acil görüşme yapmam lazım" diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu - Son Dakika
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