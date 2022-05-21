ANTALYA'DA KALAN UKRAYNALI YETİMLERE TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK

Ukrayna, Rusya savaşının başlamasının ardından Türkiye'ye getirilerek Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele yerleştirilen Ukraynalı yetim çocuklara Türkçe öğretilecek.

Rusya saldırısı sonrası Ukrayna'daki çeşitli yetimhanelerde kalan yaklaşık 1300 çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın insiyatifiyle Türkiye'ye getirilerek Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirildi. Çocukların farklı ülkede kendilerini yabancı hissetmemeleri ve savaşın izini unutmaları için çaba gesteren yetkililer, 15- 21 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftası kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi. Ukrayna'nın Ulusal Kıyafet Günü ile aynı güne denk gelen bayram kutlamalarında Ukraynalı çocuklar eğlenceli gün geçirdi.

EĞLENCELİ AKTİVİTE

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar için çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Rodeo boğasında, langırt oyununda ve gol atma etkinliklerinde sportif yeteneklerini sergileyen çocuklar, kumaş boyama ve kil heykel yapımında ise el yeteneklerini göstererek eğlenceli dakikalar yaşadı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu Türkiye turu deneyimi yaşayan çocuklar, animasyon ile cambazların gösterisiyle eğlendi. Türkçe ve Ukraynaca şarkılar eşliğinde yapılan dans etkinlikleriyle program sona erdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Ukraynalı çocuklardan Viktor, otobüs, tren ve uçakla 4 gün süren yolculuktan sonra otele geldiklerini belirttti. Viktor, "Ben burayı çok sevdim, çok teşekkür ederim" dedi.

Çocukların eğitmenlerinden Tatyana ise gönüllü Türk ekipleriyle, düzenlenen etkinlikte oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Tatyana, "Türkiye'ye ve Türk insanına çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek ve yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar için Türkçe dil kursu başlatacaklarını anlattı. Demirbaş, "Türkçe kursumuzda Ukraynalı Türkologlar görev alacaklar. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Türkologlar ile ilgili çalışmamız var. Bu zor süreçte onları desteklemek istiyoruz" dedi. (DHA)