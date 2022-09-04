Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti

04.09.2022 13:53
Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti

ANTALYA'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ali Efe Uçak (17) hayatını kaybetti.

ANTALYA'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ali Efe Uçak (17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Ali Efe Uçak, motosikletinin kontrolünü kaybedince yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Devrilen motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Ali Efe Uçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Efe Uçak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sırasında Ali Efe Uçak'ın kask takıp takmadığı öğrenilemedi. Ali Efe Uçak'ın bugün ikindi vakti Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Kepez Belediyespor, sezona 1 puanla başladı Kepez Belediyespor, sezona 1 puanla başladı
Kaynak: DHA

Ali Efe, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement