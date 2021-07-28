Antalya'da "Kalemin İzinde" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Antalya'da hat sanatını modern çizgilerle birleştirerek farklı eserler ortaya koyan "Kalemin İzinde" sergisi sanatseverlerle buluştu.

DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılışı gerçekleşen sergide 62 eser sergilendi.

Hat sanatının modern tarzda işlendiği eserler Döşemealtı Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Türk Sanatları Öğretmeni Esra Dursun ve kursiyerleri tarafından bir yıl süren çalışmanın ardından ortaya konuldu.

Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat sanatının belli kalıplar ile kabul edilmesinin sanata olan ilgiyi etkilediğini söyledi.

Hat sanatına sadece klasik olarak bakılmaması gerektiğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Daha modern tarzda düşünülmeli. Çünkü insanlar klasik olarak gördüklerinde Arapça diyerek uzaklaşabiliyorlar, önyargıyla yaklaşabiliyorlar. Bu hatalı bir düşünce, çok modern tarzda çalışmalar yapılabiliyor. Diğer sanat dallarına göre de çok daha farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Diğer sanat dallarıyla bütünleştirilebiliyor, destekleyici oluyor. Zamanla da insanların daha fazla ilgili göstereceğine inanıyorum."