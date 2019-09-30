Antalya'da kamp hayalleri gerçek oldu

Şırnak Süper Amatör Küme'de mücadele eden Silopi Habur spor, Serik Belediyesi sayesinde ilk defa Antalya'da kamp yapma imkanı buldu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı 2 ay kadar önce telefonla arayan kulüp yöneticileri, maddi imkansızlıkları nedeniyle Silopi Haburspor Kulübü olarak bu zamana kadar Antalya bölgesinde kamp yapmadıklarını, bu konuda yardım istediklerini söyledi.

Talebi kabul eden Başkan Aputkan, kulübü belediyenin misafiri olarak Serik ilçesine davet etti.

Serik ilçesine gelen Silopi Haburspor, kamp için Serik Belediyesi bünyesinde bulunan Belek Beachpark'taki tesislere yerleşti.

Teknik direktör Servet Çek ve futbolcular, Aputkan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Silopi ile Serik arasında kardeşlik bağı kurduklarını dile getiren Aputkan, "Bu arkadaşlar bizim kardeşimiz, Serik olarak biz kardeşlik görevini yerine getiriyoruz. Bundan sonra Silopi ile Serik hem sporda hem de diğer konularda kardeştir. Bizler birbirimize yardımcı olacağız." dedi.



Silopi Haburspor Teknik Direktörü Servet Çek ise Şırnak bölgesinde Süper Amatör Küme'de mücadele ettiklerini söyledi.



Kulüp Başkanı ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni İrfan Kayhan ile kulübü kurduklarını anlatan Çek, "Çocuklarımızın en büyük hayali Antalya'da kamp yapmaktı. Bu hayalimizi Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan gerçekleştirdi. Sayın Başkanımıza ve belediye spor işleri müdürüne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Serik Belediyesi ev sahipliğinde 12 gün kamp yapacak takım bu süre içerisinde ayrıca Serik Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.