KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi 'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak sınav binasına giriş yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç kız sınava alınmadı: Hayal kırıklığı yüzünden okundu - Son Dakika

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