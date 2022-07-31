KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç kız sınava alınmadı: Hayal kırıklığı yüzünden okundu - Son Dakika
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KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç kız sınava alınmadı: Hayal kırıklığı yüzünden okundu

31.07.2022 11:34

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na gireceği okula giden bir genç kız, saniyelerle geç kaldığı sınava alınmadı. Okul bahçesindeki vatandaşlar kızın sınava girmesi için büyük bir çaba gösterse de bu çaba sınav görevlileri tarafından geri çevrildi. Sınava giremeyen genç kızın üzüntüsü yüzüne yansıdı.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak sınav binasına giriş yaptı.

KPSS'ye sadece saniyelerle geç kaldı! Vatandaşlar çırpındı ama nafile

SANİYELER SONRA KOŞARAK GELDİ

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra genç kız sınav binasına koşarak geldi. Sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Genç kız üzgün bir şekilde sınav binasının önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi genç kızın içeri alınması ricasında bulundu. Yetkililerden olumsuz yanıt alan adam, genç kızın içeriye alınmamasına tepki gösterdi.

Sınavın başlamasının ardından öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda yakınları için dua okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.

KPSS'ye sadece saniyelerle geç kaldı! Vatandaşlar çırpındı ama nafile
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KPSS'nin ilk oturumu sonlandı, gözler 14.45'teki sınava çevrildi KPSS'nin ilk oturumu sonlandı, gözler 14.45'teki sınava çevrildi İstanbul'da KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı İstanbul'da KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Kaynak: DHA

Antalya, Saat, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç kız sınava alınmadı: Hayal kırıklığı yüzünden okundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç kız sınava alınmadı: Hayal kırıklığı yüzünden okundu - Son Dakika
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