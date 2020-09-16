Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması - Son Dakika

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlamasıAntalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulama yapılmasına karar verdi.

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulama yapılmasına karar verdi. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri ise 10.00-17.00 olarak değiştirildi. Bu karardan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Kazım Özalp Caddesi'nde maske takmayanlara uyarıda bulundu.

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 Eylül tarihi itibarıyla iki yeni karar aldı. İl genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve kamu tüm bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu HES uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak. HES kodu bulunmayan kişiler, HES koduna göre koronavirüslü veya koronavirüslü biriyle temaslı olduğu belirlenen kişiler ise bu tür kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bankalara giriş yapamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE YENİDEN KISITLAMA

Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında da değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi.

ÇALIŞAN 65 YAŞ ÜSTÜ MUAF TUTULACAK

Kararda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

65 yaş ve üzeri, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler de (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

KARARDAN HABERLERİ OLMAYINCA ERKENDEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Bu karardan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Kazım Özalp Caddesi'nde maske takmayanlara uyarıda bulundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kurallar hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini söyledi.

'BENİM İÇİN SIKINTI'

Muratpaşa ilçesindeki caddeye gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildiğini gazetecilerden öğrendi. Saat 10.00'dan önce dışarı çıkan Ali Kemal Akbulut (71), karardan haberi olmadığını belirtti. Akbulut, "Kurallara uymak isterim. Onlar bizim sağlığımız için daha iyi düşünüyor. Maske takmayanları da görüyorum. 71 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Ben saat 07.00'de işimin başında olmak zorundayım. Benim için sıkıntı" dedi.

'KARARDAN HABERİMİZ YOKTU'

Eşi Mesude Türeş (60) ile yayladan geldiklerini belirten Ali Türeş (65) ise "Kararı uygulayacağız. 7 aydır yayladayız. Bir yere çıkmıyorduk. Karardan haberimiz yoktu. Akşam haberlerde dinledik ama duymamışız" diye konuştu.

Yeni karardan haberi olmadığını belirten Rıza Sözen (72), "Dün haberlerden dinlediğim kadarıyla 26 ilde alınmıştı. Antalya'yı duymamıştım. Erkenden dışarı çıktım işlerimi halletmek için. Kurallara uyarız" dedi.

'MASKE TAKMIYORLARSA EVDE OTURSUNLAR'

Sokakta maske takmayanlara tepki gösteren Engin Avcıoğlu (37), "Şu günlerde maske takmanın önemi çok büyük. Hem oğlum hem ben maske takıyoruz. Bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kuralları yerine getirmek zorundayız. Bazı insanlar kuralları yerine getirmiyor. Bu zor günleri birbirimize zarar vermeden atlatmalıyız" diye konuştu. 8 yaşındaki oğlu Ali Yağız Avcıoğlu ise "Korona olmamak için maske takıyorum. Bela, pislik bir korona geldi. Sokakta maske takmıyorlarsa gitsinler evde otursunlar, maskelerini o zaman çıkartsınlar. Yoksa dünyaya bela olacaklar" dedi.

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Kamu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması - Son Dakika

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