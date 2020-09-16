Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması (2) - Son Dakika

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması (2)

KARARDAN HABERLERİ OLMAYINCA ERKENDEN SOKAĞA ÇIKTILARAntalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.

Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması (2), System.String[]

KARARDAN HABERLERİ OLMAYINCA ERKENDEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Bu karardan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Kazım Özalp Caddesi'nde maske takmayanlara uyarıda bulundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kurallar hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini söyledi.

'BENİM İÇİN SIKINTI'Muratpaşa ilçesindeki caddeye gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildiğini gazetecilerden öğrendi. Saat 10.00'dan önce dışarı çıkan Ali Kemal Akbulut (71), karardan haberi olmadığını belirtti. Akbulut, "Kurallara uymak isterim. Onlar bizim sağlığımız için daha iyi düşünüyor. Maske takmayanları da görüyorum. 71 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Ben saat 07.00'de işimin başında olmak zorundayım. Benim için sıkıntı" dedi.'KARARDAN HABERİMİZ YOKTU'Eşi Mesude Türeş (60) ile yayladan geldiklerini belirten Ali Türeş (65) ise "Kararı uygulayacağız. 7 aydır yayladayız. Bir yere çıkmıyorduk. Karardan haberimiz yoktu. Akşam haberlerde dinledik ama duymamışız" diye konuştu. Yeni karardan haberi olmadığını belirten Rıza Sözen (72), "Dün haberlerden dinlediğim kadarıyla 26 ilde alınmıştı. Antalya'yı duymamıştım. Erkenden dışarı çıktım işlerimi halletmek için. Kurallara uyarız" dedi.'MASKE TAKMIYORLARSA EVDE OTURSUNLAR'

Sokakta maske takmayanlara tepki gösteren Engin Avcıoğlu (37), "Şu günlerde maske takmanın önemi çok büyük. Hem oğlum hem ben maske takıyoruz. Bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kuralları yerine getirmek zorundayız. Bazı insanlar kuralları yerine getirmiyor. Bu zor günleri birbirimize zarar vermeden atlatmalıyız" diye konuştu. 8 yaşındaki oğlu Ali Yağız Avcıoğlu ise "Korona olmamak için maske takıyorum. Bela, pislik bir korona geldi. Sokakta maske takmıyorlarsa gitsinler evde otursunlar, maskelerini o zaman çıkartsınlar. Yoksa dünyaya bela olacaklar" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA,


Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kamuda HES zorunluluğu, 65 yaş üstüne saat kısıtlaması (2) - Son Dakika

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