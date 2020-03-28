Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ünal S'nin kullandığı 09 EL 801 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunun 34. kilometresindeki Söğütçük mevkisinde devrildi.
Kamyonda bulunan Ümit S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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