Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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