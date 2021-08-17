Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Antalya 'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı