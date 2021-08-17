Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yusuf Eğilmez'in kullandığı plakasız motosiklet Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde Kemal Ay'ın kullandığı Serik Belediyesine ait kamyonla çarpıştı.
Kazada Eğilmez (40) ile motosikletteki Eren Eğilmez (8) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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