Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
54 dakika önce
Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya
'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, Konyaaltı
ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü
kavşağında Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 07 CCG 80 plakalı otomobilde bulunan Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Furkan Afsin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:19 Kaynak: AA
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