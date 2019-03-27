Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

54 dakika önce

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 07 CCG 80 plakalı otomobilde bulunan Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Afsin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:19 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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