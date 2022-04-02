Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı! - Son Dakika

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Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da 2 Suriyeli grup sokak ortasında birbirine girdi. Kamyon kasası üzerinde silahlı çatışmaya giren Suriyeliler, birbirlerine uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çatışma anı bölgede bulunan bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Olay yerinden geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan Suriyeli saldırganlar bir süre sonra polis çevirmesinde yakalandı. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındıkları öğrenilen grubun silahları nereden temin ettikleri hakkında bir bilgi edinilmedi.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİNE ULAŞILAMADI

Suriyelilerin sokak ortasındaki çatışmasına ilişkin ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.