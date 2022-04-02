Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı! - Son Dakika
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Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı!

02.04.2022 08:52

Antalya'dan şoke eden görüntüler geldi. Kentin en merkezi noktalarından biri olan Hurma Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kamyon kasasına binen Suriyeli sığınmacılar kavgalı oldukları bir başka Suriyeli grubun üzerine ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da 2 Suriyeli grup sokak ortasında birbirine girdi. Kamyon kasası üzerinde silahlı çatışmaya giren Suriyeliler, birbirlerine uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çatışma anı bölgede bulunan bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

2 Suriyeli grubun sokak ortasında çatışması kameraya yansıdı

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Olay yerinden geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan Suriyeli saldırganlar bir süre sonra polis çevirmesinde yakalandı. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındıkları öğrenilen grubun silahları nereden temin ettikleri hakkında bir bilgi edinilmedi.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİNE ULAŞILAMADI

Suriyelilerin sokak ortasındaki çatışmasına ilişkin ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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Suriyeli, Türkiye, Antalya, Turizm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı! - Son Dakika
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