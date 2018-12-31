Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kamyon Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

Antalya'da Kamyon Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

51 dakika önce

Antalya'da kum yüklü kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Kamyon Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Antalya'da kum yüklü kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.B. (30) yönetimindeki 07 MVR 02 plakalı kum yüklü kamyon, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi batı çevre yolunda aynı istikamette seyreden Sadık Özkaynak'ın (60) kullandığı 07 FJ 786 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Özkaynak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özkaynak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, F.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:23 Kaynak: AA

Kepez, Antalya, Güncel
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