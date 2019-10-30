Son Dakika Haberleri: Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan Abdul Razak El Hamoud'un kullandığı 07 MA 3814 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Otogar Kavşağında bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet, seyir halindeki İlhan Erkal'ın kullandığı 33 DFY 99 plakalı tırın kasasına çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan Süheyl El Kaddur, Şamil El Kaddur, Abdülhamid El Kaddur ve Muhammed Al Hamoud yaralandı, sürücü yara almadan kurtuldu.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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