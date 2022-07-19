Antalya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

19.07.2022 13:52
Antalya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetin kazadan bir süre önce de başka bir otomobile çarptığı, sürücünün durmayarak kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sarılar merkez istikametine seyir halindeki Serkan Sarıtürk'ün kullandığı 46 AFN 662 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sarılar Caddesi üzerindeki trafik lambalarına 200-250 metre mesafede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Serkan Sarıtürk ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Sarıtürk ve Hasan Yıldız yaralandı. Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Serkan ve Mustafa Sarıtürk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Hasan Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Otomobile çarpıp yollarına devam etmişler

Diğer taraftan, elektrik direğine çarpan kamyonetin, çevreyolu kavşağından Muhittin Ersoy Bulvarına girdiği sırada aynı istikamette seyir halindeki 07 HSS 66 plakalı otomobile çarptığı, durmayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Kaza yerine gelen otomobil sürücüsü, Sarılar Jandarma Karakoluna giderek kaza yapan şahıslardan şikayetçi oldu. - ANTALYA

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Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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