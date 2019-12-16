Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Sarıkaya yönetimindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, Antalya-Korkuteli kara yolu Datköy mevkisinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ramazan Birol idaresindeki 17 TJ 722 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Musa Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü Veysel Karani Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.