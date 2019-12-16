Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü