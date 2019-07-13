Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:34 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hasan Murat
Diler'in kullandığı 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde, Turgay T. idaresindeki 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Diler, 112 Acil Servis
ekiplerince Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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