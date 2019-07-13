Son Dakika Haberleri: Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

21 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Murat Diler'in kullandığı 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde, Turgay T. idaresindeki 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Diler, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan Murat, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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