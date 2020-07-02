Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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