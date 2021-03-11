112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan G.C, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki M.Ç. yaralandı.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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