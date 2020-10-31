Antalya'da kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü
31.10.2020 19:13
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Korkuteli'den Antalya'ya giden Mustafa K'nin kullandığı 48 RB 919 plakalı kamyonet, Söğütçük Mahallesi'nde aynı yönde seyreden Kadir Yılmaz idaresindeki 07 FJ 176 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere vuran otomobilin sürücüsü Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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