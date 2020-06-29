Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

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Konya'nın Taşkent ilçesinden Alanya yönüne gelen Rauf Şipleme idaresindeki 07 AZK 02 plakalı kamyonet, Şıhlar Mahallesi kırsalında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada sürücünün eşi Pervin (33) ile çocukları Hira Nur (8) ve Ali Talha Şipleme (6) yaralandı.

Yaralı çocuklar Konya'nın Hadim ilçesindeki devlet hastanesine, anneleri de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya, Alanya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:07 Kaynak: AA

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