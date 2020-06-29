Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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