Son Dakika Haberleri: Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Rasim Demiral (57) kullandığı 15 EK 644 plakalı kamyonet, Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Demiral ile kamyonetteki Hasan Gürgen (50) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gürgen, buradaki müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gürgen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yeniköy Mahallesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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