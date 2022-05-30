Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

30.05.2022 15:17

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı A.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

A.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Ağır yaralanan Tosun, sağlık ekibince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra aniden yön değiştiren İsa Tosun'a kamyonetin çarpması yer alıyor.

Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Kaynak: AA

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