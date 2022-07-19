Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 07 NA 2942 plakalı araç sürücüsü Sait Demirel ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat yaralandı. Yaralılardan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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