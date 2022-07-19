Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

19.07.2022 00:33
Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tamer Akbulat'ın kullandığı 45 LG 742 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola döndüğü sırada, tali yolda Gültepe istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Sait Demirel'in kullandığı 07 NA 2942 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 07 NA 2942 plakalı araç sürücüsü Sait Demirel ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat yaralandı. Yaralılardan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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