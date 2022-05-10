Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı

10.05.2022 11:02
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesindeki üst geçitte minibüs ve kamyonun karıştığı kazada 8'i turist, 9 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki üst geçitte minibüs ve kamyonun karıştığı kazada 8'i turist, 9 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah 09.45 sırasında Aksu ilçesi Pınarlı Kavşağı üst geçitte meydana geldi. Mehmet Öztürk, idaresindeki 07 AIB 800 minibüs havalimanına seyir halindeyken, üstgeçitte Mehmet Yılmaz idaresindeki 07 AAC 30 plakalı kamyon ile çarpıştı. Bariyerlere çarpan minibüs daha sonra yan yattı ve sürüklendi. Azayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sürücü ile Iraklı olduğu öğrenilen 8 turist hafif yaralandı. Yaralılardan 4'ü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için üst geçidi trafiğe kapattı ve sürücüleri yan yola yönlendirdi. Minibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İsa Akar - Gazi Taş - İHA)

Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı - Son Dakika
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