Antalya'da kamyonun altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da kamyonun altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

16.04.2022 20:52
Antalya'da kamyonun altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde manevra yapan kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde manevra yapan kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Tulin Abo Snisleh, evinin önündeki yolda geri manevra yapan Mehmet A. idaresindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonun altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kamyonun altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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