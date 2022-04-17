Antalya'da kamyonun altında kalan çocuğun cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Teomanpaşa Mahallesi'nde geri manevra yapan kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Tulin Abo Snisleh'in, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Baba Vasil Snisleh tarafından teslim alınan cenazenin, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kepez ilçesinde dün Mehmet A. idaresindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonun altında kalan Suriyeli çocuk ölmüş, kamyon sürücüsü gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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