Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.03.2022 14:56
Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuryelik yapan Ahmet Karasu'nun (22) kullandığı motosiklet, Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı'nda çöp kamyonuyla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Karasu, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Ahmet Karasu, Antalya, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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