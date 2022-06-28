Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

28.06.2022 19:27
Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri, 24 Haziran'da Alara Çayı'na devrilen kamyonda bulunan Sefa Kadıoğlu'nu arama çalışmalarına devam etti.

Çalışmaların 5. gününde Kadıoğlu'nun cansız bedeni kamyonun devrildiği noktaya 3 kilometre mesafede bulundu.

Ceset, alanda yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sürücü Gültekin Alkan yönetimindeki 74 AAT 978 plakalı tomruk yüklü kamyon, Güzelbağ Mahallesi Ulugüney mevkisinde 24 Haziran'da Alara Çayı'na devrilmişti. Sürücü ve kamyonda bulunanlardan Metin Boztaş araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken Sefa Kadıoğlu çayda kaybolmuştu.

YORUMLAR
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Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu
Kaynak: AA

Kadıoğlu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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