Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi

14.07.2022 19:29

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan korkunç kazada zıt yönlerde hareket eden tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan feci kazada 1 kişi kazanın olacağını fark edip yola atlaması sonucu yaşamını yitirirken, diğer 2 kişinin ise araba içerisinde yanarak korkunç bir şekilde can verdiği ortaya çıktı.

Saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Bucak kara yolunun 7'nci kilometresinde Korkuteli'den Bucak yönüne giden Özgür Kurnacı kontrolündeki 15 AAF 500 plakalı TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Korkunç kazada 1 kişi camdan atlatarak, diğer 2 kişi de araç içinde yanarak öldü

KAZA SONRASI ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçlardaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede Kemal İlassa ve Nuh Öztürk ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan TIR şoförü Özgür Kurnacı ise gelen ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Korkunç kazada 1 kişi camdan atlatarak, diğer 2 kişi de araç içinde yanarak öldü

1 KİŞİ KAMYONETTEN ATLAYARAK ÖLDÜ, DİĞER 2 KİŞİ YANDI

Kazanın olacağını fark eden Kemal İlassa'nın kamyonetten atlayıp kurtulmak isterken yaşamını yitirdiği, Nuh Öztürk ile kimliği tespit edilemeyen kişinin ise aynı araçta yanarak can verdiği belirlendi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Korkunç kazada 1 kişi camdan atlatarak, diğer 2 kişi de araç içinde yanarak öldü
Korkunç kazada 1 kişi camdan atlatarak, diğer 2 kişi de araç içinde yanarak öldü
Korkunç kazada 1 kişi camdan atlatarak, diğer 2 kişi de araç içinde yanarak öldü
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Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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