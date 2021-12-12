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Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın - Son Dakika

Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın

12.12.2021 15:36

Antalya'da K.Ç isimli şahıs, tartıştığı ablası Gülderen Çelik'i kurşun yağmuruna tuttu. K.Ç daha sonra polis ekiplerini arayarak, "Ablamı öldürdüm, gelin alın" ifadelerini kullandı.

Aksu İlçesi'nde bir şahıs, tartışma yaşadığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdü. Şahıs olaydan sonra polisi arayarak, "Ablamı öldürdüm gelin alın" diyerek polise teslim oldu.

BAHÇEDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçe kısmında sabah saatlerinde ablası Gülderen Çelik ile tartışan K.Ç, çıkan tartışma sonucunda ablasının üzerine kurşun yağdırdı.

Antalya'da vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin aldı

"ABLAMI ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"

Abla olay yerinde hayatını kaybederken şahıs polis merkezini arayarak "Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın" dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Antalya'da vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin aldı

"MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın ablası ile sabah miras yüzünden tartıştığı ve pazar dönüşünde evin bahçesinde tartışıp kurşun yağdırdığı belirtildi. Hayatını kaybeden kadının daha önce eşinden ayrıldığı ve babası ile beraber yaşadığı, babanın ise oturdukları evi kızına miras bırakmak istediği daha sonrasında kardeşler arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Kardeşlerin annesinin ise 20 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.

Antalya'da vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin aldı

ACILI BABA, ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Ziya Ç., polis otosunun içerisinde çalışmaları izledi. Baba daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenaze ise olay yerinde yapılan delil çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin aldı
Antalya'da vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin aldı
Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın

Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın - Son Dakika
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