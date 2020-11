Antalya'da kan kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki Muhammet Can Ergül, tedavi masrafları için yardım bekliyor. - Son Dakika

Antalya'da kan kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki Muhammet Can Ergül, tedavi masrafları için yardım bekliyor.

-Antalya'da lösemi hastası 9 yaşındaki Muhammet Can tedavisi için destek bekliyor

-İki yıl sürmesi beklenen tedavinin aylık masrafı 20 bin TL

-Asgari ücretle kirada oturan aile Muhammed Can'ın tedavisi için çaresiz kaldı

ANTALYA - Antalya'da kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan 9 yaşındaki Muhammet Can Ergül, tedavi masrafları için yardım bekliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sinan Dalkıran, Hülya Beşkardeş çifti, kızlarının düğünü için 40 gün önce Van'a gitti. Bu sırada 9 yaşındaki çocukları Muhammet Can, fenalaşarak yere yığıldı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Can, doktorların şüphesi üzerine Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bir dizi tetkik yapılan Muhammet Can'a lösemi teşhisi konuldu. Antalya'da dönen aile hemen çocuklarının tedavisi için hastane araştırmaya başladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uygun yer bulamayan aile çocuklarının tedavisi için özel bir hastaneye yönlendirildi. Hemen servise alınan Muhammet Can Ergül'ün tedavisine başlandı. 1 aydır hastanede yatan, kemoterapi alan ve tedavisine devam edilen Muhammet Can Ergül, doktorlarının tavsiyesiyle 2 günlüğüne evine getirildi. Tetkikleri devam eden Muhammet Can'ın tedavisinin ise 6 ayının hastanede yatış şeklinde, 1.5 yılı evde olmak üzere 2 yıl öngörülüyor. Aile, uzun ve pahalı bir tedavi süreci bulunan hastalığın pençesindeki çocuklarını kurtarabilmek için yardım bekliyor.

"1 ay hastanede yattı"

48 yaşındaki ev hanımı anne Hülya Beşkardeş, oğlunun iki ay önce ayaklarının ağrımaya başladığını ve Van'da kızının doğumuna gittiğinde oğlunun da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Özel hastanenin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muhammet'in iki gün tedavi gördüğünü ve tahlilleri sonucunda lösemi olduğunu öğrendiklerini anlatan anne Beşkardeş, " Doktorlar bize çocuğumuzun tedavisi için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hastaneleri önerdiler. Yaşadığımız yer Antalya'da tedavisi olmasını istedik. Burada iki hastanede yer olmadığı için özel hastaneye sevk edildik. Burada tahlillerine devam edildi. Bir ayı geçti tedavi sürecimiz." dedi. Maddi olarak durumlarının yeterli olmadığını ifade eden Beşkardeş, eşinin asgari ücret maaşıyla geçindiklerini evlerinin bile kira olduğunu belirtti.

"Aylık masrafı 25 bin"

Ne yapacaklarını kara kara düşündüklerini dile getiren Beşkardeş, "Oğlumun 1 aylık tedavi masrafı 20-25 bin TL arasında. 6 aylık bir tedavisi var ama toplamda 2 yıllık bir süreç olacak. Buda yaklaşık 100-150 bin TL'yi bulacak.Sürekli tahlil, kan, ilik alıyorlar. Giderleri oluyor. Biz destek istiyoruz. Gücümüz yok. Ek gelirimiz yok. Oğlumun tedavisinin yanında çok steril bir ortamda, iyi şekilde beslenmesi gerekiyor. Çok zor bir durum, Allah'ım herkese şifa versin."ifadelerine yer verdi

"Pilot olmak istiyor"

Hastalığı olmasa oğlunun 4'üncü sınıfa başlayacağını belirten Hülya Beşkardeş, "İleride pilot olmak istiyordu. İnşallah iyileşir ve hayalleri gerçekleşir."dedi.