Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı - Son Dakika
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Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı

31.03.2022 14:18

Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktıANTALYA Antalya'da 4 metrelik tahliye kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerine adeta ecel teri döktürdü.

Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı

ANTALYA Antalya'da 4 metrelik tahliye kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. Köpeği kurtarmak için botla kovalayan ekibin o anlarını kayda alan vatandaşın, "Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor" sözleri ise görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Olay, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan yaklaşık 4 metre derinlikteki tahliye kanalında meydana geldi. Kanala bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Gürsu itfaiye ekibi sevk edildi. Köpeği karadan yakalamakta güçlük çeken ekipler, şişme bot ile kanala indi. Şişme bot üzerinde kürek çekerek köpeği yakalamak isteyen ekipler uzun süre mücadele etti.

İtfaiye ekipleri kovaladı köpek ise kaçtı. Bir süre sonra ise köpek yakalanarak yukarı çıkarılarak, doğaya bırakıldı. O anlarda bir vatandaşın söylediği, "Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor" sözleri ile izleyenleri gülümsetti.

Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı
Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı
Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kanala düşen köpek ekipleri peşine taktı - Son Dakika
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