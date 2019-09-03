Son Dakika Haberleri: Antalya'da kanalda "leş" tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da kanalda "leş" tepkisi

10 saat önce

Muratpaşa ilçesindeki Kırcami Mahallesinin muhtarı Mehmet Köksal, mahallelerinden geçen sulama kanalına sık sık hayvan leşlerinin atıldığını, "imarsız bölge" olduğu gerekçe gösteren belediyenin ise leşleri kaldırılmadığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Antalya'da kanalda

Muratpaşa ilçesindeki Kırcami Mahallesinin muhtarı Mehmet Köksal, mahallelerinden geçen sulama kanalına sık sık hayvan leşlerinin atıldığını, "imarsız bölge" olduğu gerekçe gösteren belediyenin ise leşleri kaldırılmadığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki sulama kanallarında sık sık küçükbaş, büyükbaş ve köpek leşleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Kırcami Mahallesi'nin imar planlarının hazırlanmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemediğini ileri süren Köksal, bu sorun nedeniyle bağlı oldukları belediyelerden temizlik konusunda yeterli hizmet alamadıklarını iddia etti.

Belediye yetkililerinin alanın "imarsız bölge" olduğunu gerekçe göstererek halk sağlığını tehdit eden hayvan leşlerini dahi kaldırmadığını iddia eden Köksal, şöyle konuştu:

"Sulama kanallarımıza inek, köpek, koyun ölüsü, her türlü pislik atılıyor. Buraların temizlenmesi çok zor. İmar sorunu nedeniyle yardım alma şansımız yok. 'Özel mülkiyet giremeyiz' diyorlar. Sera atıklarını da belediye almıyor. Arklarımızın temizlenmesi, tarım artıklarının toplanması ve kanallara atılmaması için yardım istiyorum."

Köksal, gazetecilere, sulama kanalındaki köpek leşi ile gelişi güzel çuvalla araziye bırakılan büyük ve küçükbaş hayvanlara ait sakatatları da gösterdi.

Mehmet Köksal, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı
'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da kanalda "leş" tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]