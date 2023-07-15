Kanalizasyonda elektrik akımına kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kanalizasyonda elektrik akımına kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi

15.07.2023 08:54

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçilere yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçilere yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş da yaşamını yitirdi.

Kanalizasyon istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

YARDIM ETMEK İSTEYEN DE CANINDAN OLDU

Dün akşam saat 22.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi. İddiaya göre, akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan M.Y. adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti.

Kanalizasyon istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Site yöneticilerinden Hamza Torun, "İki ASAT çalışanı ve bir vatandaş arıtmanın kanalizasyonuna düşmüş vefat etmişler. Henüz ne olduğunu net olarak bilmiyoruz" dedi.

Kanalizasyon istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti
Kanalizasyon istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Emre Tek: Alma mazlumun ahını çıkar ahaste ahaste ..hesap sorucu olarak Allah yeter gizliyi de açığıda bilen o dur .. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Çıplaklı Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyonda elektrik akımına kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanalizasyonda elektrik akımına kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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