Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay - Son Dakika
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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay

07.08.2022 14:57
Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay

Antalya'da kanalizasyona giren hırsızlık şüphelilerinden birinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da kanalizasyona giren hırsızlık şüphelilerinden birinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler koku ve seslerin geldiği kanalizasyonda inceleme yaptığı sırada şüpheliler bir mahalleden diğer mahalleye geçiş yaparak izlerini kaybettirdi.

Ekipleri alarma geçiren olay, öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsızlık şüphelisinin kanalizasyona girdiği ve elektrik akımına kapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye geldi. Kanalizasyon içerisinden ses ve koku gelmesi üzerine olay yerine elektrik firması personeli, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bulunamayan şüphelilerin kanalizasyonun diğer çıkış noktasından farklı bir mahalleye geçerek firar ettiği anlaşıldı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay - Son Dakika
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