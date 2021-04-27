Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı

27.04.2021 19:18
Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da eczanelerden kanserli hastaların kimlik bilgileriyle aldığı ilaçları, başkalarına satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da eczanelerden kanserli hastaların kimlik bilgileriyle aldığı ilaçları, başkalarına satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki bir eczanenin kalfası M.A, 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen sahiplerine ulaşmaması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, kanserli hastalara ait kimlik bilgileriyle ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu tespit edildi. Aldığı bu ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin özellikle Adana ve Mersin'de yaşayan kanser hastalarının kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö.'nün, 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı
Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, Kanser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika


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