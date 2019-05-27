Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı

Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı

3 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Antalya'dan otomobille Göynük Kanyonu'na gelen Esra Y.(27), Yurdanur T.(34) ve Meltem A.(29), kanyona tırmanmaya başladı. Mezarlıkdibi Mevkii'ne doğru ilerleyen yürüyüşçü kadınlar, akşam üzeri geri dönerken yollarını kaybetti.

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadınlara, Mustafa Duran ve Raci Yılmaz isimli vatandaşların rehberliğinde kanyona giren Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Kadınlarla önce el feneriyle işaretleşerek iletişim kuran jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, mahsur kalan kadınları alıp güvenli bölgeye indirdi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Göynük, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Konser Verecek Olan Jennifer Lopez'in İstek Listesi Şaşırttı Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]