Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti

14.07.2022 14:49

Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti Yaşanan panik anları ve kalp masajı cep telefonu kamerasına yansıdıANTALYA Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu'nda 29 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti

Yaşanan panik anları ve kalp masajı cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu'nda 29 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü öne sürüldü.

Olay, Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Sezer Kızılay, arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldi. Kızılay, arkadaşlarıyla yüzmek için dün öğle saatlerinde Kapuz Kanyonu'na gitti. Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren Kızılay, suya atlamak için kayalıklara çıktı. İddiaya göre bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü. Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay'a ulaştı ve sudan kıyıya çıkardı. Kızılay'a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kızılay hayata tutunamadı. Savcılık ve jandarmanın çalışmasının ardından Kızılay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.

Öte yandan Kızılay'ın vatandaşlar tarafından sudan çıkarılması, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapuz Kanyonu'nda başına taş düşen genç suda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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