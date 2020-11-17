Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası - Son Dakika

Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası

17.11.2020 16:14

Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası Kapalı semt pazarında yerleşik yabancıların bazılarının da maske takmadığı gözlendi Hasan Tosun: "Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor.

Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası

Kapalı semt pazarında yerleşik yabancıların bazılarının da maske takmadığı gözlendi

Hasan Tosun: "Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım"

ANTALYA - Antalya'da tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, çoğunluğu yerleşik yabancı bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Pazar alışveriş için gelen bir vatandaş ise, "Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" diyerek tepki gösterdi.

Korona Virüs vakaların arttığı şu günlerde, Antalya'daki semt pazarlarında ki yoğunluk artışı da devam ediyor. Yerleşik yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Zabıta ekiplerinin anonslarla uyarılarına rağmen Pazar içerisinde sosyal mesafenin neredeyse sıfır olduğu görüldü. Pazar da ayrıca çoğunluğu yerleşik yabancı olan bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı, bazı yerleşik yabancıların ise maskenin yanı sıra siperlik taktığı gözlendi.

"Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım"

Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Pazarda maske takmayanların olduğunu ifade eden vatandaşlardan Hasan Tosun, "Yabancılar zaten takmıyor. İnanmıyorlar zannedersem. Umursamıyorlar da olabilir. Türk vatandaşı takıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım." Dedi.

Pazar alışveriş için gelen Irak vatandaşı Ruaa Almesat da 'Maskesiz dolaşanlar var mı? Sorusuna, 'evet' şeklinde cevap verip, pazarda her şeyin yolunda olduğunu ve virüsten korkmadığını dile getirdi.

Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası
Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası

Türkiye, Yabancı, Antalya, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı         
16:06
"Korona aşısı önce politikacılarda denensin" paylaşımı hemşireyi işinden etti         
15:28
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi         
15:08
Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü         
14:57
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı         
14:23
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı         
13:53
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 16:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kapalı semt pazarında tepki çeken maske manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei