Drift yapmak isterken kendini aracın dışında buldu... Acemi driftçiye 11 bin TL ceza - Son Dakika

Drift yapmak isterken kendini aracın dışında buldu... Acemi driftçiye 11 bin TL ceza

Akaryakıt istasyonunda 1993 model araç ile drift yapmak isterken kendini aracın dışında buldu

Kapısı açılan araçtan dışarı uçarken, giden arabanın peşinden koştu

Araç diğer sürücü tarafından el freni çekilerek durduruldu

ANTALYA - Antalya'da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isterken kullandığı 1993 model aracın kapısının açılması sonucu düşen sürücüye 11 bin TL para cezası yazıldı.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir petrol ofisinin önünde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; petrol önüne 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa 11 bin 144 TL para cezası yazıldı.