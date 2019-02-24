Son Dakika Haberleri: Antalya'da 'Kapımdan Uzaklaş' Cinayeti

Antalya'da 'Kapımdan Uzaklaş' Cinayeti

1 saat önce

Antalya'da bir kadın, eşi evde yokken evininin kapısına gelen ve gitmesi yönünde uyarılarda bulunduğunu iddia ettiği adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Antalya'da 'Kapımdan Uzaklaş' Cinayeti, System.String[]
Antalya'da bir kadın, eşi evde yokken evininin kapısına gelen ve gitmesi yönünde uyarılarda bulunduğunu iddia ettiği adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Korkuteli'ye bağlı Derekoy Mahallesi'nde saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş T. (38), dün akşam saatlerinde L.U. isimli kadının ailesiyle birlikte yaşadığı evine giderek kapısını çaldı. İddiaya göre, L.U. 'evden git, kapımdan uzaklaş, eşim evde değil' diye uyarıda bulundu. L.U., uyarılarına rağmen kapıda beklemeye devam eden Durmuş T.'yi evde bulunan av tüfeğiyle vurdu. Durmuş T., olay yerinde yaşamını yitirirken L.U. da, Korkuteli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Durmuş T. otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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