Antalya'da Kapkaç İddiası
10 saat önce
Antalya'da, üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.
Antalya
'da, üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi
Teknik Bilimler Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü birincisi sınıf öğrencisi İ.Ö, ders çıkışı otobüsle geldiği Gazi Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yaptı.
Aynı mahalledeki evine giden İ.Ö'nün elindeki cep telefonu, yoldan motosikletle giden bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, zanlının G.Ç. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:51 Kaynak: AA
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Hayati Tehlikeyi Atlatan Mehmet Ali Erbil'in Uyandıktan Sonra İlk İsteği Mantı ve Köfte Oldu
Canlı Yayın Bağlantısı Yapan Muhabirin Cep Telefonu Çalındı! Hırsızlık Anı Kamerada
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı