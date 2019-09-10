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Antalya'da kapkaç iddiası

52 dakika önce

Antalya'da yabancı uyruklu kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı.

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Antalya'da yabancı uyruklu kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rus uyruklu Aldonsa Kartes'in Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde yürüdüğü sırada çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kartes'in çantası, olay yerine yakın bir bölgede bulundu. Eşkali belirlenen Kazım G. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:15 Kaynak: AA
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