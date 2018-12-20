Antalya'da Kapkaç Yapan Zanlı, Şanlıurfa'da Yakalandı
11 saat önce
Antalya'da, bir kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandı.
Antalya
'da, bir kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yakalandı.
Altınyaka Kavşağı'ndaki ATM'nin önünde bekleyen Elif Kılıç'ın cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalındı.
İçerisinde 650 lira, kredi, banka ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanı çalan zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı K.A, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle Siverek'te gözaltına alındı.
Antalya'ya getirilen zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: AA
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