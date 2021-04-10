Antalya'da kaplumbağanın boyanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Antalya'da kaplumbağanın kabuğu ve ayaklarının maviye boyanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde çekildiği belirtilen ve kabuğu ile ayakları maviye boyalı bir kaplumbağanın, kaldırımda ilerlediğine ilişkin görüntülerin paylaşılması tepkilere neden oldu.

Videonun paylaşımının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, kaplumbağayı ve onu boyayan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.