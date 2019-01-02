Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kar

Antalya'da Kar

53 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunda kaldı.


Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.


Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Akseki, Seydişehir, Antalya, Kar, Güncel
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