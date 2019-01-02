Antalya'da Kar
53 dakika önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunda kaldı.
Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.
Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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