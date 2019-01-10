Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kar Manzaraları

Antalya'da Kar Manzaraları

52 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar kartpostalları andırdı.

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Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar kartpostalları andırdı.

Akseki'de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede doyumsuz kış manzaraları da ortaya çıkardı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların üzerleri karla kaplanınca, eşsiz görüntüler oluştu.

Bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde de mavi gökyüzünün, çam ağaçlarının üzerini kaplayan beyaz örtüyle birleştiği anlar, hayran bıraktı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Akseki, Antalya, Güncel
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